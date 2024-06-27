Депутаты Заксобрания обсудили развитие экотуризма на территории особых природоохранных зон

На круглом столе, с инициативой проведения которого выступила комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии, обозначили темы баланса требований к охране природы и развития туризма.

В Законодательном Собрании комиссия по экологии совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области обсудили организацию туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения. Депутаты, представители правоохранительных органов, исполнительной власти федерального и регионального уровней, научного сообщества, руководители профильных учреждений и общественные активисты заслушали информацию о состоянии и перспективах туристической отрасли, проблемах в этой сфере. Начальник отдела экологического туризма и научной деятельности на особо охраняемых природных территориях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, кандидат технических наук Алексей Тихненко принял участие в круглом столе в режиме ВКС.

В прошлом году были внесены изменения в основной закон об ООПТ в сфере туризма, обозначил Алексей Тихоненко: «Раньше федеральный закон имел определенные допуски и неясности, что вызывало большие проблемы по организации туризма. Прежде всего, конечно, для инвесторов. Закон в сегодняшнем виде дает возможность не только организовывать туризм за счет привлечения бюджетных средств, но также с привлечением внебюджетных источников».

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, с 1 сентября 2024 года вступают в силу типовые правила организации осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности на ООПТ. «При развитии туризма требуется учесть интересы науки, бизнеса и собственников земли. Главная цель исполнительных органов субъекта Российской Федерации – сохранение уникальных природных объектов, создание привлекательного туристического имиджа региона», – констатировал он.

Министр экономического развития Лев Решетников сказал о том, что туристический потенциал нашего региона весьма высок: почти 400 турфирм, 16 пляжей, 338 гостиниц, 20 санаториев и больше ста баз отдыха. Турпоток в 2023 году был на уровне 2,9 миллиона человек. Это первое место в Сибири, десятое в России. Растет и объем финансирования на развитие туристической инфраструктуры. В том числе, как отметил министр, «мы работаем над привлечением федеральных средств». Реализуются проекты в Краснозёрском, Искитимском, Маслянинском, Новосибирском районах. Представляются гранты муниципальным образованиям по заявкам на проекты в сфере туризма и бизнес-структурам.

Основными точками, привлекающими туристов, министр назвал Обское водохранилище. Отметил такие территории, нуждающиеся в местах для цивилизованного отдыха, как Абрашинский карьер и Караканский бор. В качестве позитивных примеров привел проект по очистке уникального озера с минеральной йодобромной водой в Доволенском районе, строительство инфраструктуры на озере Карачи в Чановском районе.

Заместитель председателя комиссии по экологии Ярослав Фролов обратил внимание, что Обь была названа магнитом для туристов. Он пояснил: «Поэтому мы считаем установление памятной даты Дня Оби важным, чтобы предпринять комплекс мероприятий природоохранного характера. В ближайшее время в городе Новосибирске в рамках празднования Дня города планируется проведение так называемого Дня реки Обь. Это связано с концепцией празднования памятной для Новосибирска даты, но не связано с той большой работой, которую проводила комиссия Законодательного Собрания во взаимодействии с общественниками. Мы предложили коллегам из мэрии принять участие в реализации нашего большого проекта».

Депутат Денис Субботин уточнил: «Я хотел бы сузить тему нашего круглого стола. Именно – использование наших особо охраняемых природных территорий в качестве объектов для посещения людьми. Именно этот туризм мы и должны обсуждать, а не туризм в общем. Это совершенно конкретный вид туризма, который у нас развит сверх-плохо и сверх-непопулярен. Мое мнение – есть единицы, кто хотел бы сходить с экскурсоводом по Васюганскому болоту».

Кандидат биологических наук, доцент Евгений Зибзеев подчеркнул значение расчета допустимых рекреационных нагрузок. И сказал о научной оценке туристической активности по сезонам года. Поскольку восстановительные способности экосистем ограничены, и высокое антропогенное воздействие может значительно сказаться хоть на лесном массиве, хоть на болотистой местности.

Дискуссию обострил депутат Игорь Умербаев. Он напомнил о текущих проблемах и о том, что прежде, чем звать гостей, нужно навести порядок: «Реанимировать, где-то построить, где-то восстановить очистные сооружения в наших населенных пунктах. Взять, допустим, Татарский район: жидкие бытовые отходы, любые отходы, идут прямотоком, без всяких очистных сооружений в водный объект. Ну и какой туризм на территории Татарского района? Куда туристов селить, в какие гостиницы, если там отопления не будет и воды? Нам в комплексе надо подходить к этой теме».

О комплексном подходе сказал, подводя итоги, и Ярослав Фролов: «Здесь и Минприроды, и Минэкономразвития, и МинЖКХ – в рамках своих полномочий. Должно быть налажено глубокое межведомственное взаимодействие. И в том числе с научным сообществом, чтобы понимать, какое количество людей могут пройти через природную зону без ущерба для экосистемы. Один из пунктов резолюции круглого стола – поручение Министерству природных ресурсов как оператору туризма в ООПТ разработать карту, на которой обозначить эти территории, их специфику, чем они могут быть интересны конкретному человеку».