Футбольный клуб «Новосибирск» официально переименован на «Сибирь»

В Новосибирске завершилось переименование футбольного клуба. Теперь главная команда города называется так же, как и хоккейная — «Сибирь».

Первый публичный выход под новым брендом состоится 21 июля.

По информации пресс-службы клуба, новое название уже утверждено в юридических документах с 27 июня 2024 года. Официальная презентация нового фирменного стиля и логотипа ФК «Сибирь» запланирована до начала следующего сезона. Также в планах клуба включены модернизация сайта и переименование социальных сетей.

Команда ранее известна была как «Сибирь» с 2006 по 2019 годы, после чего переименовалась в «Новосибирск» из-за финансовых трудностей и последующего банкротства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что воспитанник хоккейной школы Новосибирска выиграл Кубок Стэнли.