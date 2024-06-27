«Моя доченька утонула»: под Новосибирском второй день не могут найти тело 12-летней школьницы

В Искитиме Новосибирской области утонула 12-летняя девочка.

В Искитиме Новосибирской области в реке Бердь утонула 12-летняя школьница. Трагедия случилась 25 июня, однако спасатели до сих пор не нашли тело ребёнка.

«Это моя доченька утонула, и её не нашли. И никто её на речку не отпускал, они отпросились в парке погулять, а сами с детьми из класса ушли на реку. И моя не вернулась, осталась моя девочка навсегда в этой реке. Горе мне какое без моего дитя», — написала мама девочки в паблике во «Вконтакте», обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Со слов местных, на месте работает только один водолаз, которому не хватает сил. По их словам, на место трагедии едут спасатели из Бердска.

«Нужны любые средства: лодки, водники, сабборды, дроны, а также ходить вдоль берега искать девочку 12 лет. Может кто в воде увидит», — говорится в объявлении, которое опубликовали в «Подслушано Искитим».

Предварительно, девочка не умела плавать. Её друзья подсказали место, где неглубоко, однако не уследили за ней и она исчезла под водой. Местные утверждают, что в данном месте воронки и сильное течение.

«Обтянуть колючей проволокой этот проклятый пляж, каждый год столько деток забирает», — предлагает местная жительница.

Искитимцы вспомнили, что в 2020 там уже утонул 9-летний мальчик, который находился вместе с родителями на пляже.



UPD. тело девочки нашли сегодня, 27 июня.