Новосибирцы активно покупали сухарики и чипсы в первые дни Евро

Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» выяснили, какие снеки заказывали россияне в первые дни чемпионата Европы по футболу [1]. Общий объем приобретенных снеков — чипсов, сухариков, орешков и т. д. — составил почти 15 тонн.

Чаще всего россияне смотрят футбол под картофельные чипсы: за первые три дня Евро их съели 5,5 тонн. Реже — под семечки (3,8 тонны). После них в топе любимых перекусов оказались сухарики (1,9), орехи (1,8), попкорн (1,2), вяленая и сушеная рыба с морепродуктами (полтонны). А вот мясные снеки, как ни странно, пользуются меньшим спросом. Ломтики курицы, индейки, свинины и бекона замыкают рейтинг «футбольных закусок» с результатом 78 кг.

Самые популярные чипсы — со вкусом сметаны и лука, их в этот период съели около 1,5 тонны. Жители Сибири также очень любят данный вкус.

В регионе футбольные фанаты предпочитают болеть за свои команды под ржаные сухарики со вкусом семги с соусом тартар.

Еще одним распространенным перекусом во время просмотра трансляций стали семечки подсолнечника и тыквы. Однако в нашем регионе они пользуются куда меньшей популярностью чем в других, например в Москве было съедено почти 1,9 тонны. На втором месте оказался Санкт-Петербург 360 кг, затем Казань 150 кг, Екатеринбург 118 кг и Нижний Новгород 110 кг.

Орехи — также любимая многими закуска. Чаще всего за голы и пенальти переживают под жареный арахис, соленые фисташки, кешью. Реже покупают грецкие и кедровые орехи, миндаль.

[1]Исследовались данные о продажах снеков в магазинах сети за период с 13 по 15 июня 2024 года.