Паралимпийцы из Югры взяли четыре золотых медали на Всероссийских соревнованиях

Всего в соревнования приняли участие 17 спортсменов-паралимпийцев и 47 атлетов специальной Олимпиады.

Спортсмены-паралимпийцы из Югры Людмила Коновалова и Александр Дмитриев завоевали четыре золотые и две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях по верховой езде, пишет ugra-news.ru.

Состязания по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в дисциплине «Паралимпийская выездка». В командном первенстве югорчане заняли второе место.

Всего в соревнованиях приняли участие 17 спортсменов-паралимпийцев и 47 атлетов специальной Олимпиады, представляющих 18 регионов России.

Напомним, спортсменка из Новосибирска взяла «серебро» на играх БРИКС в Казани.