Сектанты заморили голодом ребенка, семья погибла в пожаре: семь страшных происшествий в Новосибирске в июне-2024

В июне в Новосибирске произошла череда смертельных происшествий, многие из них шокировали не только сибиряков, но и всю Россию. Сиб.фм публикует обзор громких ЧП.

Смерть юного хоккеиста

8 июня на официальной странице хоккейного клуба «Кристалл» сообщили о смерти юного спортсмена Макара Кириенко. Ему было всего 12 лет.

По словам игроков команды, Макар был лучшим защитником СФО сезона 2023-2024 гг. Сообщается, что хоккеист умер из-за хронического заболевания.

Мужчину зажало между троллейбусами

9 июня стало известно, что в Октябрьском районе Новосибирска на остановке «Ленинградская» погиб 56-летний водитель троллейбуса.

В пресс-службе ГАИ Новосибирской области рассказали, что мужчина на конечной остановке соединял штанги с проводами воздушной контактной сети и в него врезался другой водитель троллейбуса, зажав его между двумя транспортами. В результате зажатый водитель скончался на месте.

Родственница погибшего Василия рассказала корреспонденту Сиб.фм, что мужчина работал на линиях города с 90-х годов. Какое-то время вместе с ним трудилась и его жена — она была кондуктором.

Крупный пожар на складе в Оби

20 июня в городе Обь Новосибирской области произошел крупный пожар в производственном здании. По словам медицинских работников, четверо пациентов находились в критическом состоянии в реанимации. Одного доставили в ожоговое отделение с состоянием средней тяжести.

Позже, 25 июня, скончалось еще два человека.

По данным Следственного комитета РФ по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда после пожара на производстве ООО «СибВторРесурс» в Оби региона на улице Арсенальная.

Сектанты убили 10-летнюю девочку

Самой шокирующей новостью стало убийство несовершеннолетней в селе Каменка Новосибирской области.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, в период с 14 по 17 июня 2024 года супружеская пара должна была присматривать за 10-летней девочкой на время отсутствия ее матери, которая уехала в командировку.

Вместо этого все дни мужчина и женщина морили ребенка голодом и избивали, чтобы «изгнать демона» из нее. Организм ребенка не выдержал таких издевательств. Девочку доставили в больницу, где она скончалась.

Мать девочки заявляла, что ребенок съел много конфет и ей стало плохо. Однако следователи и соседи не поверили в такую версию, что и подтвердили результаты судмедэкспертизы, которые указали на физическое насилие над ребенком.

Выяснилось, что к этому причастны знакомые матери, с которыми она и оставила свою девочку — 20 июня Олега и Анну Голдину задержали, по решению суда их отправили в СИЗО на два месяца (мера пресечения).

Пообщавшись с соседями, корреспондент Сиб.фм узнал, что о семье никто не говорил плохо, даже про внешний вид самого дома, где жила семья, нельзя было сказать, что они в чем-то могли нуждаться. Однако несколько раз было сказано о погибшей девочке – соседи рассказали, что не видели ее раньше со сверстниками, она не выходила гулять и часто была дома. На что мать девочки оправдывалась тем, что та помогает ей по хозяйству.

Также источник Сиб.фм сообщил, что арестованные могли быть причастны к секте «Граждане СССР»*.

Известно, что в данной секте исповедуют радикальных сатанизм.

* Межрегиональная общественная организация под названием «Граждане СССР»

Утонувшие в реке

В разгар лета, а особенно в самый пик жары, новосибирцы стали активно посещать местные пляжи, чтобы поплавать в реке. Однако все чаще такое веселое времяпрепровождение заканчивается летальным исходом

Так, на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил о том, что в Новосибирске в период с 10 по 16 июня 2024 года утонуло девять человек, из которых пять детей. В том числе двух утонувших до сих пор ищут в воде.

На этом жертвы не закончились — 23 июня в Новосибирской области возле Суенгинского водопада утонул 14-летний подросток, которого затянуло в трубу. Поток воды был настолько сильный, что даже взрослые не смогли вытащить ребенка.

Шаровая молния

В этом месяце в регионе помимо аномальной жары не было ни дня, когда спокойно шел дождь. Каждое ухудшение погодных условий в июне сопровождалось сильными ливнями, грозами и даже шаровыми молниями.

Так, 25 июня во время очередной природной стихии жители села Каменка Новосибирской области сообщили о том, что в их жилой дом попала шаровая молния, после которой помещение моментально загорелось и начался пожар.

Помимо этого по всему Новосибирску было повалено множество деревьев, которые падали на провода и дороги, впоследствии более двух тысяч жителей региона лишились электричества.

Пожар с погибшей семьей

В конце месяца произошел очередной пожар, но, по данным следствия, причиной стали не погодные условия, а неисправная проводка в доме.

Так, пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сообщила, что в ночь с 26 на 27 июня в селе Убинское в жилом доме №59 по улице Партизанская произошел пожар, который полностью испепелил здание.

«В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей 2-х и 15-ти лет. 7-месячная и 14-летняя девочки госпитализированы в медицинское учреждение. Глава семейства не пострадал», — заявили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Известно, что с выжившими детьми все в порядке. Также сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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