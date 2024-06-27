СК возбудил уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Новосибирской области

Следственный комитет взял на рассмотрение происшествие в регионе, в результате которого погибли люди.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области сообщили о том, что после пожара, в результате которого погибло четверо человек в Убинском районе, следственный комитет возбудил уголовное дело.

“По данным следствия, ночью 27 июня 2024 года в одном из сел Убинского района произошло возгорание частного дома. В доме находилось семь человек. Установлено, что при пожаре погибли две женщины и двое детей 2-х и 15-ти лет. Двое, в том числе 7-месячный ребенок госпитализированы в медицинское учреждение”, — написали в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия для установления всех происшествия.

Напомним, что опубликованы кадры пожара в Новосибирской области, в результате которого погибли люди