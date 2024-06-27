Трагедия в Новосибирской области: в страшном пожаре погибли четверо человек – выносят тела детей. ОНЛАЙН

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели четверых людей при пожаре в частном доме.

ОБНОВЛЕНО в 11:13 Известно, что 23-летняя девушка перед трагедией приехала в гости к своим родителям вместе с маленькими детьми — двухлетним и семимесячным. По словам главы района, она также живет в Убинском, но поругалась с мужем.

В сгоревшем доме жили её родители вместе со своими детьми — 14 и 15 лет.

ОБНОВЛЕНО в 11:09 Глава Убинского района Олег Конюк рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, что при пожаре выжили двое детей — 7-месячный ребенок и 14-летняя девочка. Их спас хозяин дома.

Сейчас детей госпитализировали в больницу.

ОБНОВЛЕНО в 10:20 Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

ОБНОВЛЕНО в 10:10 По данным следствия, пожар произошёл ночью 27 июня. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, предварительно, причиной возгорания являлась неисправная проводка в доме. На месте происшествия работал прокурор Убинского района Валерий Бадмаев.

ОБНОВЛЕНО в 10:02 Прокуратура Новосибирской области сообщила о трагедии в селе Убинское Новосибирской области на улице Партизанская — во время пожара погибли две женщины в возрасте 42 и 23 лет, а также двое детей 15 и 2 лет. Также двое, в том числе 7-месячный ребенок, были госпитализированы в медицинское учреждение.