В Новосибирске годовалый Богдан Бельков нуждается в помощи для продолжения лечения

Богдан Бельков родился с патологией развития кишечника и с первых дней получает питание через капельницы.

Жизненно важные растворы, необходимые для его здоровья, стоят очень дорого. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

После рождения врачи сообщили матери, что у мальчика отсутствует большая часть тонкого кишечника. Организм Богдана не может усваивать обычное детское питание, и единственный способ поддерживать его жизнь – это внутривенное введение необходимых веществ.

Мальчику повезло с самого начала: врач в Новосибирске обнаружил проблему на УЗИ и после подтверждения диагноза Богдана перевели в отделение реанимации. Там его начали кормить через капельницу и вводить смеси по каплям.

Элина, мать Богдана, объясняет, что она была шокирована, узнав о состоянии сына. Ей всего 23 года, и она переехала в Новосибирск из Челябинской области после замужества. Богдан остается в больнице, где Элина навещает его ежедневно.

В начале января Богдана прооперировали в Москве. Сейчас его тонкая кишка продолжает расти вместе с мальчиком, и время подключения к системе питания постепенно сокращается.

Семья Бельковых вернулась в Новосибирск. Богдан начинает делать первые шаги и произносить слова, наслаждаясь прогулками на улице. Хирург Юлия Аверьянова отмечает, что у мальчика отличные прогнозы, и есть надежда, что к школьному возрасту он сможет избавиться от венозного катетера.

Для продолжения лечения Богдану нужны капельницы и расходные материалы, которые необходимы для его роста и набора веса. Помочь мальчику можно здесь.