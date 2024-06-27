В Новосибирске осудили преступную группировку, занимавшуюся обналичиванием

Преступную группу осудили в Новосибирске.

Советский районный суд Новосибирска приговорил к тюремным срокам членов преступной группировки. Они выводили суммы за рубеж, а после легализовали доходы.

По данным следствия, в период с 2014 по 2020 год восемь жителей Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом, выводом денег на счета нерезидентов за пределы России и легализацией средств в особо крупном размере.

В общей сумме они обналичили 10 миллиардов рублей. За свои услуги группа брала комиссию в размере до 12%.

В результате все участники группировки получили от 5 до 7 лет лишения свободы условно.

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