В Новосибирске появилась полная программа мероприятий на День городa-2024

Полная программа празднования Дня города появилась в Новосибирске.

В эти выходные в Новосибирске пройдет празднование Дня города, которому исполняется 131 год. В честь этого на два дня, 29 и 30 июня, запланированы самые увлекательные мероприятия для местных жителей и гостей города.

А так как последняя суббота июня объявлена президентом РФ Владимиром Путиным Всероссийским Днем молодежи, то этот праздник и День города в Новосибирске станут неразрывны.

Также в этом году программу можно посмотреть и в режиме онлайн на сайте welcome-novosibirsk.ru, где при нажатии на нужные вам точки представляется соответствующая информация и локации празднования.

29 июня. Программа Дня молодежи в парке «Арена»

12:00 – 13:00 Бодрый старт от танцевальных школ города.

12:00 – 20:00 Граффити-джем.

12:00 – 21:00 Семейное пространство, маркет молодых, интерактивные площадки от Открытых пространств города, «Кино на траве».

12:00 – 20:00 Аллея возможностей – презентация молодежных движений и патриотических клубов.

12:00-18:00 Фестиваль по чир спорту «На высоте».

14:00 – 20:00 Фестиваль экстремальных видов спорта и воркаута.

12:00 – 18:00 Пространство активного отдыха — серия турниров по редким игровым направлениям.

13:00 – 20:00 Консультационные центры крупных работодателей Сибири.

14:00 – 21:00 Танцевальные баттлы.

14:00 – 21:30 Выступление музыкальных групп Новосибирска на малой сцене.

13:00 – 18:00 Пространство просвещения – начало работы лекториев от экспертов общества «Знание» и проведения мастер-классов в пространствах, ярмарки вакансий и предпринимателей.

15:00 Фестиваль КВН.

16:00 Музыкальное шоу от резидентов проекта «МузХаб».

16:00-19:00 Турнир по фиджитал-баскетболу.

17:00 Выступление резидентов музыкальных пространств Новосибирска.

18:00 DJ-сет.

19:00 Шоу-программа «Истории людей большой страны». Подведение итогов регионального конкурса «Молодёжная столица Новосибирской области».

21:00 Выступление хедлайнера — Айвазовский оркестра. Участие бесплатное, вход только по билетам: деньмолодёжи2024.рф.

На Михайловской набережной развернется программа «Новосибирск спортивный», посвященная празднованию Дня города Новосибирска.

9:00 Старт от парка «Городское начало» участников забега «5 верст» и североходцев.

8:15-10:00 Парад сапсерферов.

10:00 – 10:30 Зарядка с олимпийскими чемпионами.

10:30 – 15:00 Гонка с препятствиями «СИБИРСКИЙ ПРЕДЕЛ». Трасса около 4 км и более 25 препятствий! Гонка пройдет в командном зачете, состав команды — четыре человека с одним участником противоположного пола, как минимум. Требуется допуск врача. Мероприятие платное, по регистрации.

10:30 – 13:00 Олимпийский Совет в НСО (мастер – классы).

10:30 – 13:00 Хоккейная бросковая зона на искусственном льду.

10:00-16:00 Бильярд.

10:30 – 13:00 Территория фитнеса «ЖиваGO».

10:30 – 15:00 Общероссийское общественное движение «Народный» фронт «За Россию».

10:30 – 13:00 СШ по спортивным танцам, уличный фестиваль «Живи. Люби. Танцуй»!

10:30 – 15:00 СШ «Энергия» — турнир по фиджитал-спорту (дзюдо).

10:30 Детский забег на 500 м. настольные игры, балансиры.

10:00 – 15:00 Физкультурно — спортивная площадка выполнения нормативов комплекса ГТО.

10:30 – 12:00 Спортивный центр Klokov BAZA Team Sibir.

10:30 – 15:00 Северная ходьба.

10:30 – 17:00 Открытый турнир по уличному фиджитал баскетболу.

10:00 – 13:00 Военно-патриотический клуб «Витязь».

11:45 – 15:00 Морской конкурс спортивных талантов от Центра «Дельфиния» + дегустация Куликов.

10:00 – 15:00 Игровая детская площадка от «Купино».

10:00 – 15:00 Игровые и дегустационные площадки от Новосибирской шоколадной фабрики, компании Диа-Веста, Офлайн-школа дизайна «artTech», Бэлла Сибирь.

10:00 – 15:00 Центр информационных технологий Ф1. Выставка наградного фонда и спортивной атрибутики.

30 июня День города на главной сцене Михайловской набережной

12:00 – 13:00 Открытие Дня города с участием руководителей города и области. На открытии будут исполнены новые песни о Новосибирске. Ведущим станут Стас Море и Артур Аржаков.

13:00 – 14:00 Открытие проекта «Обские фестивали» и парад судов.

14:00 – 15:00 Проект «Город поет» (сводный хор из детей и взрослых исполнит известные песни о семье, дружбе и мире, а также официальный гимн Года семьи).

15:00 – 17:00 Танцевальный проект «Город танцует» (тысяча человек станцуют вальс в одном общем круге, принять участие в этом событии может любой желающий).

21:00 – 22:00 Выступление группы «Пицца».

С 12:00 до 18:00 на территории Михайловской набережной будет организована программа «Семейный парк» для детско-семейной аудитории.

День города в парке «Арена»

12:00 – 22:00 Молодежная программа в парке «Арена», где выступят победители творческого конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» и приглашенные артисты. Хэдлайнером программы станет певец Kamazz, а завершится программа ярким файер-шоу от шоу-группы «Аврора».

12:00 – 21:00 Кинофестиваль «Лето PREMIER». Просмотр кино под открытым небом, обсуждения, танцы и подарки. Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», паблик-толк и лекция про 1990-е с Константином Голодяевым.