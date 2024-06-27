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общество

В Новосибирске прокуратура обратилась в суд для строительства ливневок

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Из-за отсутствия ливневок прокуратура обратилась в суд.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили о том, что ведомство обратилось в Центральный районный суд Новосибирска с иском «об обязании органов государственной власти и местного самоуправления принять меры к организации системы водоотведения путем обустройства водоотводных сооружений».

Отмечается, что на проезжих частях улиц Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменского шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта отсутствует ливневая канализация.

Напомним, что в Новосибирске появились комары, из-за укуса которых появляется лихорадка

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Валерия Митрохина
Журналист

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