В Новосибирске с застройщика Росгвардии требуют более 43 млн руб

Более 43 миллионов рублей требуют с застройщика Росгвардии из Новосибирска.

В арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением о взыскании с ФГКУ «9 центр заказчика-застройщика войск Национальной гвардии Российской Федерации» и Федеральной службы войск Нацгвардии РФ 43 856 800,02 рублей обратилось ООО «Дальневосточный специализированный центр безопасности информации «Маском».

Известно, что компания «Маском» занимается бизнесом в сфере защиты информации. На сегодняшний момент она заключила более 200 государственных контрактов общей стоимостью 14 миллиардов рублей.

Напомним, что в Новосибирске пропали пешеходные зебры со 110 дорог