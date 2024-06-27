В Новосибирске выявили большое количество нарушений работы двух переездов

Прокуратура НСО выявила нарушения на двух железнодорожных переездах.

По данным пресс-службы транспортной прокуратуры Новосибирской области, в Калининском районе сотрудники выявили нарушения в работе двух железнодорожных переездов.

Уточняется, что при эксплуатации Пашинского железнодорожного переезда и переезда на улице Авиастроителей были обнаружены следующие нарушения: на переездах не хватает дорожных знаков и разметки, поврежден асфальт, а на сигнальных столбиках нет светоотражателей.

В результате проверки начальнику Западно-Сибирской железной дороги было отправлено представление, а в отношении сотрудника РЖД, ответственного за содержание переездов, возбуждено административное дело.

Напомним, что СК возбудил уголовное дело о гибели при пожаре четырех человек в Новосибирской области