В Новосибирске завершил работу V Юбилейный форум женщин ОАО «РЖД»

На Западно-Сибирской железной дороге с 25 по 27 июня состоялся V Юбилейный форум по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД».

В нем приняли участие более 100 представительниц железных дорог, функциональных филиалов и дочерних обществ, которые активно участвуют в совершенствовании условий труда женщин в компании и в их социальной поддержке. Также к ним присоединились сотрудницы железных дорог из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Китая, а также АО «АК «Железные дороги Якутии», ФГУП «Крымская железная дорога» и «Железные дороги Новороссии».

Этот год объявлен в компании Годом железнодорожных традиций. И по итогам работы форума участницы предложили руководству компании ключевые идеи по сохранению и приумножению в ОАО «РЖД» традиций, а также зарождению новых.

«Эффективную работу стальных магистралей сегодня невозможно представить без женщин. В нашей компании работают свыше 198 тысяч представительниц прекрасного пола, – отметил в своем послании участницам генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. – Вы вносите значимый вклад в развитие отрасли, достижение рациональных целей, создание достойного будущего для новых поколений. Безусловный приоритет компании — создавать для вас наиболее комфортные условия для развития и реализации своего потенциала».

Как рассказала советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», сопредседатель Координационного совета по улучшению условий труда, отдыха и социальной поддержки женщин ОАО «РЖД» Ирина Костенец, для всех участниц форума были подготовлены образовательные мастер-классы и практические сессии.

Всех участниц поприветствовал сенатор, герой России Александр Карелин, первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай вручил железнодорожницам отраслевые награды. Также были вручены кубки лучшим региональным советам женщин по итогам рейтинга за 2023 год.