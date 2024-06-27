В Новосибирской области отремонтируют дорогу, которая связывает два района

В Болотнинском районе отремонтируют трассу.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области анонсировало ремонт дороги в этом году, которая связывает два района.

Задействован будет участок дороги «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак» в Болотнинском районе, протяженностью 3 километра.

Известно, что работы стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания ремонта – сентябрь 2024 года.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура обратилась в суд для строительства ливневок