51 единицу оборудования поставят в больницы Новосибирской области

В Новосибирскую область поставят 51 единицу оборудования.

На совещании в правительстве Новосибирской области заместитель регионального Минздрава Александр Колупаев сообщил о том, что в период с 2024 года по 2025 год медицинские учреждения региона пополнятся новым оборудованием: рентген-аппаратами, маммографами, флюорографами, ангиографическим комплексом, компьютерными томографами и передвижными палатными рентген-аппаратами.

Оборудование получат следующие учреждения: ГКБ №11, №25, №29, Тогучинская, Чулымская, Обская и Колыванская ЦРБ, областная клиническая больница, госпиталь ветеранов войн № 3.

Напомним, что в Новосибирске потратят 125 млн руб на дорожную разметку термопластиком