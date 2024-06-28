Более 200 замечаний зафиксировали дежурные по переездам в Новосибирской области

С начала 2024 года работники Западно-Сибирской магистрали зафиксировали более 200 нарушений правил дорожного движения при пересечении автотранспорта через железнодорожные пути.

По каждому факту информация передана в ГИБДД. В 11 случаях профессиональные действия и быстрая реакция железнодорожников помогли избежать столкновения автомобилей с поездами. При выезде машин на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора дежурные по переезду незамедлительно включали специальную сигнализацию, предназначенную для оперативного предупреждения машинистов.

Большинство нарушений происходит в местах с плотным трафиком движения — на переездах станции Новосибирск-Западный и остановочной платформы Матвеевка.

Сотрудники магистрали регулярно проводят профилактические акции по предотвращению ДТП на переездах — раздают памятки и тематические сувениры, напоминают водителям правила движения через железнодорожные пути, организуют инструктажи для водителей автопредприятий и уроки для учеников автошкол.

С начала года на железнодорожных переездах Новосибирской области произошло 2 ДТП. Основной причиной происшествий остаются грубые нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения и невнимательность. Помимо выезда на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, водители объезжают шлагбаум или специальное ограждение пути — все это может привести к трагическим последствиям.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.