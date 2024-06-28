Чмыхайло заявил о создании третей ветки Новосибирского метро к 2050 году

Новосибирское метро планирует завершить строительство Дзержинской и Ленинской линий к 2030 году.

Глава Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил о планах завершения строительства Дзержинской и Ленинской линий к 2030 году. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью редакции Сиб.фм.

Третья линия метрополитена, по его словам, может появиться ближе к 2040 или даже 2050 году. Все зависит от темпов развития метрополитена.

Аркадий Чмыхайло также отметил, что в Новосибирском метрополитене созданы все условия и подготовлена инфраструктура для эксплуатации беспилотных составов. Для их использования необходимо только приобрести их.

Напомним, что Чмыхайло в интервью для Сиб.фм рассказал о перспективах развития транспорта. Полное интервью главы Новосибирского метрополитена можно прочитать здесь.