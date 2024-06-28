День города отметили в сквере «Новогодний» в Новосибирске

В этом году Новосибирск отмечает 131 годовщину.

По доброй традиции День города собирает жителей на праздник не только на главных площадках, но и в небольших локациях. Сквер «Новогодний», расположенный недалеко от улицы Новогодней – традиционная площадка для таких камерных мероприятий на 20 избирательном округе. Жаркий летний вечер собрал представителей всех поколений, живущих в микрорайоне: Здесь были малыши с их родителями, школьники, наслаждающиеся каникулами, ветераны. Поздравить избирателей с праздником пришёл депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Кудин, при поддержке которого прошёл праздник.

«День города – любимый праздник Новосибирцев. Ежегодно он собирает тысячи и тысячи людей. Мы очень любим свой город и с каждым годом наш родной город становиться всё краше и краше. Поздравляю всех со 131 годовщиной Новосибирска. Хочу пожелать всем здоровья, счастья, удачи и всего самого лучшего!», — отметил в приветственном слове депутат.

Игорь Валерьевич от души поздравил собравшихся активных жителей и ветеранов округа – вручил им благодарственные письма и памятные подарки.

После торжественного вступления началась концертная программа. Концертные номера для жителей подготовили танцевальный коллектив «Фейерверк», созданный более 20 лет назад. Юные танцовщицы исполнили вдохновляющую композицию «Облака». Программу продолжил дуэт аккордеонистов из Барнаула Twins, вокалисты из Новосибирска Роман Потапов и Екатерина Теплых.

А на детской площадке ребят ждали веселые игры, развлечения и конкурсы, которые подготовил коллектив аниматоров, замаскированный под Щенячий патруль. Под руководством Мегащенков детвора смогла открыть свои мегаспособности и получить в подарок мыльные пузыри. Мастер аквагрима Ольга создавала забавные рисунки на лицах ребят и взрослых. Также все желающие могли сделать мгновенную фотографию на память – на площадке работала фотобудка.