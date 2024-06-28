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общество
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Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечает 47-летие

Фото: Газпром Трансгаз Томск

28 июня 1977 года приказом министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева было образовано производственное объединение «Томсктрансгаз» (с 2008 года – ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Основной задачей нового предприятия стала эксплуатация первого за Уралом магистрального газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс, построенного для снабжения промышленных гигантов Кемеровской области.

Фото Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечает 47-летие 2

На протяжении уже почти пяти десятилетий компания «Газпром трансгаз Томск» планомерно развивается, увеличивая объемы выполняемых работ, наращивая километры обслуживаемых газопроводов и расширяя географию деятельности.

Сегодня коллектив предприятия работает в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, эксплуатирует более 13 тысяч километров магистральных нефте — и газопроводов, а также обеспечивает поставки российского газа в Китайскую Народную Республику.

Фото Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечает 47-летие 3

– На протяжении всей своей истории в производственной деятельности мы ориентируемся на главный приоритет – обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям, – сказал в своем обращении к коллективу генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, возглавляющий компанию с 2020 года. – Работая по высоким стандартам ПАО «Газпром», мы вносим свой вклад в повышение конкурентоспособности компании в целом. Секрет наших успехов – сильная команда, которая увеличивается вместе с постоянным ростом мощностей, сохраняя целостность, целеустремленность и эффективность. Это люди, чей профессионализм проверен на практике. И конечно, особая благодарность ветеранам, укоренившим традиции лидерства и надежности.

Объединив все лучшее из предыдущих этапов развития, сегодня «Газпром трансгаз Томск» стоит в авангарде прогрессивных изменений. Предприятие получило статус технологического полигона Газпрома по развитию цифровых технологий для газотранспортной отрасли, внедряет технологии искусственного интеллекта, роботизирует производственные процессы.

Фото Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечает 47-летие 4

Лидерские позиции организации среди газотранспортных предприятий ПАО «Газпром» подтверждают эксперты. За последний год ООО «Газпром трансгаз Томск» стало призером премии ПАО «Газпром» в области науки и техники, международного конкурса «Время инноваций», признано лучшим дочерним предприятием ПАО «Газпром» в области рационализаторской и изобретательской деятельности. Уже в этом году компания стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества.

РЕКЛАМА. Газпром Трансгаз Томск, ООО, ИНН 7017005289. Erid:LjN8K81io

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Роман Чугаев
Журналист

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