Компания «Газпром трансгаз Томск» отмечает 47-летие

28 июня 1977 года приказом министра газовой промышленности СССР Сабита Оруджева было образовано производственное объединение «Томсктрансгаз» (с 2008 года – ООО «Газпром трансгаз Томск»).

Основной задачей нового предприятия стала эксплуатация первого за Уралом магистрального газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс, построенного для снабжения промышленных гигантов Кемеровской области.

На протяжении уже почти пяти десятилетий компания «Газпром трансгаз Томск» планомерно развивается, увеличивая объемы выполняемых работ, наращивая километры обслуживаемых газопроводов и расширяя географию деятельности.

Сегодня коллектив предприятия работает в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, эксплуатирует более 13 тысяч километров магистральных нефте — и газопроводов, а также обеспечивает поставки российского газа в Китайскую Народную Республику.

– На протяжении всей своей истории в производственной деятельности мы ориентируемся на главный приоритет – обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям, – сказал в своем обращении к коллективу генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин, возглавляющий компанию с 2020 года. – Работая по высоким стандартам ПАО «Газпром», мы вносим свой вклад в повышение конкурентоспособности компании в целом. Секрет наших успехов – сильная команда, которая увеличивается вместе с постоянным ростом мощностей, сохраняя целостность, целеустремленность и эффективность. Это люди, чей профессионализм проверен на практике. И конечно, особая благодарность ветеранам, укоренившим традиции лидерства и надежности.

Объединив все лучшее из предыдущих этапов развития, сегодня «Газпром трансгаз Томск» стоит в авангарде прогрессивных изменений. Предприятие получило статус технологического полигона Газпрома по развитию цифровых технологий для газотранспортной отрасли, внедряет технологии искусственного интеллекта, роботизирует производственные процессы.

Лидерские позиции организации среди газотранспортных предприятий ПАО «Газпром» подтверждают эксперты. За последний год ООО «Газпром трансгаз Томск» стало призером премии ПАО «Газпром» в области науки и техники, международного конкурса «Время инноваций», признано лучшим дочерним предприятием ПАО «Газпром» в области рационализаторской и изобретательской деятельности. Уже в этом году компания стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества.

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