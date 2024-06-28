Медицинская карьера на Камчатке. Андрей Дадианов о полуострове, перспективах

18 июня 2024 года в ходе мероприятий Камчатского краевого Правительства посвященных целевому обучению, заместитель Министра здравоохранения Камчатского края дал интервью порталу. Андрей Дадианов рассказал о перспективах трудоустройства на полуострове.

«Ввиду географической отдаленности, отсутствия профильного высшего учебного заведения на территории Камчатского края исторически фиксируется дефицит медицинских работников. Под руководством главы субъекта Владимира Солодова, краевого Правительства региональный Минздрав проводит активную работу на линии кадрового обеспечения.

Реализуются мероприятия, направленные на привлечение подрастающего поколения в медицинскую профессию посредством целевого обучения, систематически обновляются меры социальной поддержки прибывающих в регион специалистов. В 2024 году потенциальный работодатель из числа подведомственных краевому Минздраву учреждений готов предложить соискателю с высшим медицинским образованием заработную плату от 140 тысяч рублей, компенсацию найма жилого помещения, расходов, связанных с переездом в субъект.

Единоразовые выплаты от 300 тысяч рублей. Оплачиваемый отпуск составит 7 календарных дней для обустройства и 60 календарных дней основной ежегодный. Заработная плата специалистов из числа среднего медицинского персонала варьируется от 80 до 100 тысяч рублей, предоставляется жилое помещение, при отсутствии такового расходы компенсируются. Особого внимания заслуживают условия программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». Единоразовые выплаты составят от 1 до 2 миллионов рублей, достойная заработная плата, гарантируются прочие меры региональной социальной поддержки.

Для потенциальных абитуриентов от Камчатского края Минздравом России определено 106 целевых мест в ведущих вузах страны, кроме того, удовлетворен запрос региона на дополнительные 17 целевых мест, для обучающихся действуют меры социальной поддержки. На территории субъекта осуществляет деятельность Камчатский медицинский колледж, готовящий специалистов в области лечебного дела, сестринского дела, фармации и лабораторной диагностики, располагающий отличной материально-технической базой и 235 бюджетными местами. Благодаря работе слаженной команды региональная система здравоохранения развивается, добивается успехов на федеральном уровне. Мы ожидаем в свои ряды активных, целеустремленных людей, желающих внести собственный вклад в дело величия государства Российского» — отметил Андрей Дадианов.

Потенциальному соискателю доступны следующие варианты связи с Министерством здравоохранения Камчатского края:

Ответственный специалист Юлия Смирнова:

Tel.: +74152424702 (доб. 291);

Tel.: +79242665444

Email: SmirnovaYS@kamgov.ru

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