На следующей неделе в Новосибирске начнет спадать аномальная жара

Стал известно прогноз погоды на начало следующей недели в Новосибирске.

По данным сайта “Яндекс Погоды” в Новосибирске 1 июля начнется с дождей и температурой воздуха до +28 градусов.

Однако уже во вторник жара начнет спадать и столбики термометров в ближайшие дни покажут от +20 до +25 градусов. Также на протяжении недели возможны дожди и грозы.

В пятницу, 5 июля, будет один день без осадков. Температура воздуха составит +24 градуса.

Напомним, что недавно родившихся лесных котят показали в новосибирском зоопарке