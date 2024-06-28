«Не давай зажигалку чужому»: строжайшие запреты в День всех Святых в России

Кто-то скептически и даже с усмешкой реагирует на поверья и приметы православных праздников, но они работают и в современном техногенном мире. Российские старожилы НЕ рекомендуют проверять на их действие на себе – лучше остерегаться и прислушаться.

Наши предки веками наблюдали, примечали, передавали из уст в уста, а с появлением письменности и записывали в скрижали приметы и поверья. 30-го июня такие народные «мудрости» обретают особую силу и не всегда созидательную.

Дело в том, что в финале Троицкой Седмицы (недели), а точнее в первое воскресенье после Троицы русская Церковь отмечает День Всех Святых. Торжество посвящено всем святым по всему миру пострадавшим за веру в Христа.

В народе этот день считали «страшным», поскольку было замечено, что именно в это воскресенье после Троицы случается больше обычного конфликтов, переходящих в кровавые драки, пожаров, несчастных случаев. Конечно, в древности все эти явления люди связывали с нечистой силой.

Старожилы и сейчас рекомендуют быть острожными с незнакомцами, которые на улице просят «огоньку»: не одалживать спички, зажигалки и даже дрова, если их, к примеру, просят соседи по усадьбе. Считается, что за такими просящими скрывается нечистая сила, которая стремится проникнуть в дом и причинить вред домочадцам.

Также строжайшим запретом Дня всех Святых является несколько пугающий момент. Он связан с голосами из окна.

Предание гласит: если загадочный голос зовёт вас по имени из окна вашего дома, то на его призывы ни в коем случае нельзя откликаться – это ловушка нечисти, стремящейся выманить человека из дома и забрать его душу.

Осторожными следует быть 30 июня 2024 года и с деньгами. В долг давать, всё равно что деньги на улицу выбросить, говорят старожилы. Но при этом поясняют, что у приметы есть обратны и положительный эффект — брать в долг или принимать оплату по задолженностям — добрая примета, которая быстро обернётся притоком финансов.