Нефтетранспортники провели состязания среди добровольных пожарных

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» провела соревнования на звание «Лучший расчёт добровольной пожарной дружины (ДПД)».

Всего в состязаниях принимали участие пять команд из разных филиалов предприятия. Участники соревновались в индивидуальных и командных видах пожарно-прикладного спорта. Им было необходимо не только продемонстрировать наилучшие теоретические знания, но и практические — преодолеть стометровую полосу и пожарную эстафету, выполнить боевое развертывание от пожарного автомобиля. В общекомандном зачете звание «Лучший расчет ДПД» присуждено команде филиала Красноярское районное нефтепроводное управление. Второе и третье места заняли команды Новосибирского и Омского РНУ. Лучшее время в индивидуальном забеге на 100 метров показал Максим Балашов, участник команды Томского филиала. Он преодолел 100 метров за 24,85 секунды.

Состязания по пожарно-прикладному спорту проводятся ежегодно. Их цель — развитие выносливости, быстроты реакции, командного духа, а также поддержка постоянной готовности к возможным нештатным ситуациям на объектах предприятия, отработка слаженности и эффективности их взаимодействия.

Сформированная по результатам соревнований команда примет участие в финальном этапе состязаний на уровне компании «Транснефть». Третий этап пройдет летом 2024 года в Омске.