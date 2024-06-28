Новосибирская молодежь чаще смотрит детективы, комедии и боевики

Уже в эту субботу вся Россия будет отмечать день молодежи. К празднику онлайн-кинотеатр KION подготовил занимательную статистику и выяснил какие фильмы и сериалы смотрят сибиряки в возрасте от 14 до 35 лет.

Уверенное лидерство держат детективы 19% от общего числа просмотров. Дале в списке расположились комедии 17% и боевик 16%.

Стоит отметить тот факт, что по всей России цифры выглядят иначе, так например: на первом месте оказалась драма, затем комедия и на третьем месте детектив. В топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.

Чтобы отпраздновать окончание экзаменов и насладиться каждым мгновением молодости (или вспомнить о ней и окунуться в эту атмосферу), онлайн-кинотеатр собрал подборку фильмов к празднику.

Курьеры, 16+

Зависнуть в Палм-Стрингс, 18+

Один день, 18+

1000 дешёвых зажигалок, 18+

Молодой человек, 18+

Дориан Грей, 18+

Век Адалин, 18+