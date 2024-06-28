Новосибирский вуз выпустил около 100 специалистов для работы на СКИФ

Около 100 специалистов выпустил НГТУ НЭТИ для работы на СКИФ.

По информации “Интерфакса”, Новосибирский государственный технический университет НЭТИ выпустил 100 специалистов для работы в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".

Первая категория учащихся в будущем будет заниматься обслуживанием установки — это IT-специалисты, энергетики и так далее. А вторая категория будет работать на экспериментальных станциях.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская студентка научила нейросети пересказывать научные статьи