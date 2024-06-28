сегодня
28 июня, 11:47
пробки
5/10
погода
+30.3°C
курсы валют
usd 84.96 | eur 90.98
сегодня
28 июня, 11:47
пробки
5/10
погода
+30.3°C
курсы валют
usd 84.96 | eur 90.98
сегодня 09:43
наука

Новосибирский вуз выпустил около 100 специалистов для работы на СКИФ

Фото: СКИФ

Около 100 специалистов выпустил НГТУ НЭТИ для работы на СКИФ.

По информации “Интерфакса”, Новосибирский государственный технический университет НЭТИ выпустил 100 специалистов для работы в центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".

Первая категория учащихся в будущем будет заниматься обслуживанием установки — это IT-специалисты, энергетики и так далее. А вторая категория будет работать на экспериментальных станциях.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирская студентка научила нейросети пересказывать научные статьи

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в