Под Новосибирском 17-летний подросток убил сестру колуном — парень получил 9 лет колонии

Осужденный подросток мог совершить преступление из-за ревности к сводной сестре.

Искитимский районный суд вынес приговор 17-летнему подростку, который 9 мая 2023 года нанёс множественные удары колуном по сводной сестре. Суд приговорил его к 9 годам колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм писал, что осужденный жил в многодетной семье, известной в Искитиме как баптистская. Родители с детьми часто ходили в церковь. Семья не раз попадала в газеты и эфиры местных СМИ. Мать с отцом всегда характеризовали как воспитанных и любящих родителей.

Соседи семьи рассказывали Сиб.фм, что убийца мог взяться за топор из-за ревности к сводной сестре, якобы родители родным детям уделяли больше внимания, чем приемным. Кроме того, они заявили, что подросток болел ДЦП и думали, что он избежит наказания из-за этого.

После убийства уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко заинтересовалась многодетной семьей. Аппарат проводил обмен информацией с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей в этой семье.

Также семью проверяла и прокуратура.

«Прокуратура проверит исполнение родительских обязанностей, деятельность органов опеки и попечительства, органов системы профилактики по работе с детьми», — сообщали в ведомстве.

На парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства несовершеннолетней и арестовали. Сегодня, 28 июня, стало известно, что подросток получил 9 лет колонии.