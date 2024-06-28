Под Новосибирском многодетная мать вынуждена сама покупать молочные продукты для детей

Женщина бесплатно получает только сухие смеси и растворимую кашу.

Татьяна Барчан, мать пятерых детей из Бердска, рассказала корреспонденту «МК в Новосибирске», что последние 12 лет ей приходится покупать кисломолочные продукты за свой счёт. Хотя детям до двух лет их должны давать бесплатно.

В то время как положенные льготой продукты, такие как сухие смеси и каши, она получает бесплатно, кефир и творог приходится искать самостоятельно.

По словам Татьяны, проблемы с получением молочной продукции начались после того, как местная молочная кухня прекратила полноценную работу в 2011 году из-за поломки оборудования. С тех пор семьи многодетных категорий из Бердска должны обращаться в Новосибирск или добирать продукцию самостоятельно.

Татьяна обратилась к местным властям с просьбой улучшить ситуацию.

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