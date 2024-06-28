Подрядчика подозревают в мошенничестве при замене труб в Новосибирске

Новосибирского подрядчика подозревают в мошенничестве при замене труб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, в отношении директора коммерческой фирмы, выполнявшей замену труб в доме №43 по улице Степной, возбуждено уголовное дело.

После проверки качества выполненных по программе капремонта многоквартирных домов работ было установлено, что подрядчик использовал при замене труб системы горячего водоснабжения вместо оцинкованных трубы из черного металла, обладающие худшими характеристиками и имеющими более низкую стоимость.

По данным следствия, руководитель коммерческой организации похитил у собственников более 150 тысяч рублей.

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