Расписание трех пригородных поездов изменится с 1 июля в Новосибирской области

С 1 по 9 июля в связи с ремонтом пути меняется расписание трех пригородных поездов, курсирующих по Новосибирской области. Корректировка во времени следования составит от 2 до 5 минут.

Изменения коснутся электропоездов, следующих по маршрутам: Новосибирск – Дупленская, Татарская – Новосибирск, Татарская – Барабинск.

С1 по 9 июля электропоезд №6319 Новосибирск – Дупленская, будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 17:23 (на 5 минут раньше), прибывать на станцию Дупленская в 19:10 (на 5 минут раньше).

7 июля:

– №7142 Татарская – Новосибирск, отправление со станции Татарская в 8:17 (на 4 минуты раньше), отправление с о.п. 2882 км в 8:26 (по расписанию), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:11 (по расписанию).

– №6378 Татарская – Барабинск, отправление со станции Татарская в 15:10 (на 2 минуты раньше), отправление с о.п. 2882 км в 15:17 (по расписанию), прибытие на станцию Барабинск в 17:25 (по расписанию).

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород».