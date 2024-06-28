Три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП — есть пострадавшие.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что вчера вечером в Искитимском районе Новосибирской области произошла автомобильная авария.

Уточняется, что газель ехала из Новосибирска в сторону Барнаула. В попутном направлении она столкнулась с Mazda 3. После этого хэтчбек столкнулся с минивэном Toyota HiAce.

В результате столкновения водитель Mazda 3 получила переломы, а водитель минивена — перелом ног. Пострадавших доставили в больницу.

Напомним, что в Новосибирске иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста