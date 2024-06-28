Крушение поезда в Коми: жертвы и пострадавшие страшного ЧП. Что известно к данному часу?

Вечером 26 июня на участке железной дороги между станциями Инта и Угольный произошел сход с рельсов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск. В результате аварии погибли три человека, включая ребенка, и восемь человек были госпитализированы, один из них — подросток, который находится в тяжелом состоянии. Что известно о трагедии к данному часу?

По предварительным данным, причиной ЧП могли стать как погодные условия, так и человеческий фактор. Специалисты обнаружили еще один подмыв железнодорожного полотна на этом участке. Виновникам трагедии грозит до семи лет лишения свободы.

Спасательные работы завершены

МЧС России сообщило о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия. По словам губернатора Коми Владимира Уйбы, в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли двое мужчин и девочка-подросток; ее тело было найдено под вагоном только в четверг — в СМИ выдвигались версия, что она могла самостоятельно покинуть место и продолжить путь по рельсам, но, к сожалению, девочка погибла. Известно, что она ехала к родителям, чтобы выбрать новую школу.

Оставшиеся 182 пассажира были отправлены к пунктам назначения по запланированному маршруту.

Основные травмы у пострадавших — это ушибы, ссадины и рваные раны. Владимир Уйба заявил, что всем пострадавшим оказывается должная медицинская помощь. РЖД уточнили, что среди пострадавших — шесть проводников с травмами разной степени тяжести. Несмотря на полученные ранения, они продолжали выполнять свои обязанности и заботиться о пассажирах.

Особенно тяжелые травмы получила девочка, которая сейчас находится в больнице в Сыктывкаре. Врачи борются за ее жизнь. Возможно, потребуется помощь пластических хирургов. Мать девочки сообщила, что во время ЧП ребенок вылетел из окна вагона. Отец нашел ее после долгих поисков.

Супруга одного из погибших мужчин узнала о трагедии на вокзале, где они должны были встретиться. Наталья Даневич рассказала «Известиям», что муж должен был прибыть раньше и ожидать ее. Однако, приехав на вокзал, она не смогла дозвониться до него и узнала о случившемся из новостей.

По её словам, люди начали ей звонить с места аварии и попросили описать мужа. Они подтвердили гибель её супруга. По словам Натальи, супруг ехал с сессии из Воркуты. Они планировали отправиться в путешествие в Краснодарский край.

Еще одна пассажирка рассказала о последних минутах перед аварией. Женщина отметила, что на подъезде к Инте в поезде был слышен сильный скрежет и грохот. После отъезда из города состав сильно тряхнуло, и он сошел с рельсов.

«Мы вообще доедем? Такое ощущение, что поезд сейчас развалится»,— вспоминает разговор Ирина с мужем перед трагедией.

Очевидцы сообщают, что после крушения люди начали расходиться в разные стороны по железнодорожным путям в сторону Печоры и Инты.

Причины трагедии и дальнейшие действия

Сейчас на месте ЧП продолжаются восстановительные работы. Специалисты обнаружили еще один участок с размывом железнодорожного полотна, расположенный в 2,5 км от места происшествия. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В Министерстве экономического развития и промышленности Республики Коми сообщили, что контроль за состоянием железнодорожных путей осуществляют РЖД и Ространснадзор. В правительство Коми, по их словам, ранее не поступало информации о жалобах на подмывы железнодорожного полотна.

Эксперты полагают, что к подмыву грунта и железнодорожного полотна могли привести погодные условия и изменение климата, так как Коми находится в районе полярного круга, где земля находится в зоне вечной мерзлоты, а из-за глобального потепления мерзлота перестает быть таковой.

Однако к трагедии мог привести и человеческий фактор, например, халатность при содержании путей.

Член экспертного совета при рабочей группе по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ при комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт» Павел Склянчук задался вопросом, как перевозчик организует выплату компенсаций и поддержит пассажиров. В данной ситуации встает вопрос, подпадает ли это под категорию несчастного случая и будут ли страховые выплаты или только компенсации пострадавшим и семьям погибших.

РЖД сообщили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,2 млн рублей и дополнительно по 2 млн рублей от перевозчика. Госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, остальным — по 500 тыс. рублей.

Ответственность за аварию

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов считает, что ответственность за произошедшее должен понести владелец железнодорожной инфраструктуры, который обязан осуществлять техническое обслуживание путей. Однако ответственность может быть возложена и на подрядчика, если ему были поручены работы по контролю за состоянием железнодорожной насыпи. Следствие должно разобраться во всех этих вопросах и найти конкретных виновных.

Юристы также добавляют, что обвиняемым в этом инциденте грозит до семи лет лишения свободы.

Кузнецов отметил, что помимо объявленных компенсаций или в случае их невыплаты пострадавшие и их родственники могут потребовать компенсацию морального вреда в судебном порядке. Другие выплаты, в том числе от государства, для таких случаев не предусмотрены.

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