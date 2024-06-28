В Новосибирске девочка получила черепно-мозговую травму в детском саду

Перед судом в Новосибирске предстанет руководитель строительной организации, по вине которого несовершеннолетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

По информации пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области, в отношении 43-летнего директора строительной организации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Уточняется, что в июне 2022 года обвиняемый, являясь руководителем юридического лица, заключил с МКДОУ "Детский сад № 66" контракт на ремонт кровли в образовательном учреждении. В целях снижения материальных затрат ремонт был выполнен с существенными нарушениями строительных норм и правил, вследствие чего в августе 2023 года от порыва ветра произошел отрыв части покрытия кровли, один из фрагментов которой при падении нанес удар 5-летней воспитаннице детского сада по голове.

Ребенка госпитализировали в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде перелома лобной кости, рубец на которой обезображивает лицо ребенка и влечет за собой тяжкий вред здоровью.

В результате, директора строительной организации обвиняют по статье “выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении работ, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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