В Новосибирске назначили восемь новых чиновников

На протяжении последнего месяца в Новосибирске произошли значительные кадровые изменения в муниципальной и областной администрациях.

В мэрии Новосибирска Дмитрий Юданов стал новым руководителем управления делами, сменив на этой должности Сергея Тужилкина.

Максим Русин из Ангарска назначен на должность в департаменте связи и информатизации. Светлана Руськова возглавила управление инноваций и предпринимательства.

В департаменте транспорта мэрии Иосиф Кодалаев заменил предыдущих руководителей, среди которых были те, кто подверглись задержанию по коррупционным обвинениям. Елена Нелюбина стала временным заместителем директора по строительству в Управлении дорожного строительства, заменив Виктора Хихлова.

В областной администрации Андрей Шинделов стал министром сельского хозяйства, сменив Евгения Лещенко. Евгений Назаров временно исполняет обязанности министра ЖКХ и энергетики после снятия с должности Дениса Архипова.