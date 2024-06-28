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общество

В Новосибирске ограничат движение на самокатах и продажу алкоголя в День города

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Организациям торговли и общественного питания, расположенным в этих границах, предложат организовать торговлю безалкогольными напитками.

В Новосибирске с 29 по 30 июня будет временный запрет на проезд на самокатах и розничную продажу алкогольной продукции в рамках территорий, где будут проходить праздничные мероприятия. Запрет также распространяется на продажу напитков в стеклянной таре.

В субботу, 29 июня, меры будут действовать в зоне парка культуры и отдыха «Березовая роща», Затулинского парка, а также на нескольких улицах города.

В воскресенье, 30 июня, запрет будет распространяться на дополнительные территории, включая парки культуры и отдыха им. Кирова и Михайловскую набережную.

Торговые точки призывают предложить альтернативные напитки без алкоголя и завершить работу летних кафе и веранд не позднее 23:00.

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Игорь Кириченко
Журналист

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