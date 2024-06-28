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общество

В Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов

Фото: Юрий Бабичев, АСТ-54

В Новосибирске возросли конфликты между сторонниками электросамокатов и противниками средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам обслуживающего персонала сервиса кикшеринга, каждый день происходят случаи вандализма, когда электросамокаты СИМ уничтожаются или повреждаются. Механик Игорь подчеркивает, что установить виновных в таких случаях непросто, если нет доказательств прямого умысла.

Недавно в Октябрьском районе утопили электросамокаты в фонтане в период аномальной жары.

Редакция «МК в Новосибирске» собрала фотографии происшествий с электросамокатами.

Фото В Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов 2

Фото В Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов 3

Фото В Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов 4

Фото В Новосибирске опубликовали фото поломанных электросамокатов 5

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Игорь Кириченко
Журналист

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