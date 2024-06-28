В Новосибирске рассказали о трендах и прогнозах страхования в Сибири

В Новосибирске прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги развития страховых услуг в Сибири, а также рассказали о прогнозах, трендах в страховании и о возможностях, доступных частным и корпоративным клиентам.

Мероприятие было посвящено предстоящему 10-летию СберСтрахования.«Мы проходим большой эволюционный путь, в котором страхование становится частью стиля жизни, заботы о себе каждого человека. И мы стараемся эту культуру заботы о себе, прежде всего, частных лиц, максимально поддерживать», — отметил Председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

По его словам, наиболее активно в регионе развивается рисковое страхование — страхование отрисков, связанных с жизнью и здоровьем человека. Доля такого страхования в портфеле банка на данный момент составляет 10%. А спрос на рисковое страхование в 2024 году на 40 млн рублей превысил показатели прошлого года.

Как рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков, сибиряки стали чаще пользоваться добровольным медицинским страхованием. С начала года уже более 39 тысяч человек застрахованы по программе ДМС, а сборы превысили 90 млн рублей. При этом, один из наиболее популярных продуктов именно в Сибири – защита от клеща.Такую страховую программу оформили уже более 36 тыс. сибиряков.

Достаточно востребовано автострахование каско. Всего за январь-май в Новосибирской области было оформлено на 62% больше полисов, чем за аналогичный период прошлого года.

К сожалению, по словам Михаила Волкова, российские граждане пока недооценивают необходимость страхования жилья. В этом году жители Новосибирской области оформили больше 25 тыс. таких полисов. 20,7 тыс. (83%) из них пришлось на ипотечное страхование, 4,3 тыс. (17%) — на программы добровольного страхования.

«Моя мечта – чтобы нам не приходилось лоббировать обязательные виды имущественного страхования, а люди сами задумывались бы об этом, и чтобы хотя бы 50% населения страны было застраховано», — поделился Михаил Волков.

Что касается бизнеса, то среди отраслей, которые активнее всего страхуют свои риски — девелопмент и строительство, ТЭК, металлургическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, растениеводство и животноводство, пассажирские и грузовые перевозки и общественное питание.