В Новосибирске у местных жителей в среднем есть до шести открытых кредитов

У новосибирцев есть несколько открытых кредитов.

По данным аналитиков финансового маркетплейса “Сравни”, в среднем на одного новосибирца приходится до шести открытых кредитов.

Показатель долговой нагрузки в регионе в мае этого года составил 53% — это незначительно выше, чем в предыдущем месяце, где было 52%.

Известно, что самый высокий уровень ПДН был зафиксирован в декабре прошлого года и в январе текущего — 57% и 56% соответственно.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский вуз выпустил около 100 специалистов для работы на СКИФ