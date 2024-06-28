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общество

В Новосибирске у местных жителей в среднем есть до шести открытых кредитов

Фото: Сиб.фм

У новосибирцев есть несколько открытых кредитов.

По данным аналитиков финансового маркетплейса “Сравни”, в среднем на одного новосибирца приходится до шести открытых кредитов.

Показатель долговой нагрузки в регионе в мае этого года составил 53% — это незначительно выше, чем в предыдущем месяце, где было 52%.

Известно, что самый высокий уровень ПДН был зафиксирован в декабре прошлого года и в январе текущего — 57% и 56% соответственно.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирский вуз выпустил около 100 специалистов для работы на СКИФ

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Валерия Митрохина
Журналист

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