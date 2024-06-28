В Новосибирске заметили купающие электросамокаты

В одном из фонтанов Новосибирска обнаружили электросамокаты.

По информации Telegram-канала “ACT-54 Black”, в Новосибирске на улице Выборной в Октябрьском районе местные жители оставили несколько электросамокатов в фонтане.

Вероятно, кто-то мог подумать, что транспортное средство перегрелось от такой сильной городской жары.

Комментаторы под записью разделились на два лагеря, кто-то подшучивает, что электросамокатам надо “охладиться”, некоторые пишут, что затейщиков надо наказать за такое смелое решение.

Напомним, что три автомобиля столкнулись в Искитимском районе Новосибирской области