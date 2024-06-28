В Новосибирской области 17-летний парень получил 9 лет колонии за убийство сестры топором

В Новосибирской области убил свою сестру из-за ревности к родителям.

Подросток из Искитима получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за убийство сестры колуном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, утром 09 мая 2023 года парень взял в руки колун и нанёс множественные удары по голове девушки. От полученных травм ровесница убийцы скончалась на месте.

На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).