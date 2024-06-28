В центре Новосибирска обнаружили подпольное казино

Очередное подпольное казино было найдено в центре Новосибирска.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в центре города было обнаружено подпольное казино. В результате чего по факту незаконной игорной деятельности возбудили уголовное дело.

Правоохранительные органы изъяли 20 единиц техники в доме по улице Советская, 44, которая использовалась для азартных игр.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске потратят 125 млн руб на дорожную разметку термопластиком