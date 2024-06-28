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общество

В центре Новосибирска обнаружили подпольное казино

Фото: прокуратура НСО

Очередное подпольное казино было найдено в центре Новосибирска.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в центре города было обнаружено подпольное казино. В результате чего по факту незаконной игорной деятельности возбудили уголовное дело.

Правоохранительные органы изъяли 20 единиц техники в доме по улице Советская, 44, которая использовалась для азартных игр.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске потратят 125 млн руб на дорожную разметку термопластиком

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Валерия Митрохина
Журналист

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