Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию

СберСтрахование проанализировала обращения жителей Сибири по полисам ДМС и выяснила, какие 10 медицинских услуг наиболее популярны в каждом регионе.

В Новосибирской области топ самых посещаемых процедур возглавляет физиотерапия (6%) и сдача общеклинических анализов (5%), а терапевт (4%) – специалист, к которому обращаются чаще всего.

За пять месяцев 2024 года медицинские страховые полисы в СберСтраховании оформили уже более 217 тыс. человек, это лишь на 30% меньше, чем за весь прошлый год. По итогам 2023 года, клиенты СберСтрахования смогли получить медицинскую помощь на общую сумму более 600 млн рублей.

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:

«Инвестиции в своё здоровье и здоровье своих сотрудников — всегда беспроигрышный вариант. И мы с удовольствием отмечаем, что такой тренд всё прочнее становится частью корпоративной культуры компаний всех сегментов: от микробизнеса до крупнейших холдингов страны. Кроме того, отмечается рост интереса к страховому полису, который позволяет получить помощь, если у человека выявлено серьёзное заболевание: онкология или проблемы с сердцем и сосудами. За пять месяцев 2024 года по этой программе застраховано на 83% человек больше, чем в 2023 году».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Сейчас, на фоне низкой безработицы и формирования в России в целом и Сибири в частности рынка труда соискателя, работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированные кадры, и востребованность ДМС растёт. Мы видим тенденцию на оформление полисов ДМС компаниями сегмента малого и микробизнеса. Многие из них делают это в первый раз. Программы ДМС дают людям возможность оперативно посещать узких специалистов, сдавать необходимые анализы и получать квалифицированную помочь в удобное время. Ведь зачастую совмещать рабочий график с часами приёма необходимого специалиста бывает очень непросто».