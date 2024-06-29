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общество

Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

29 июня в ККК им. Маяковского состоялось торжественное собрание в честь 131-летия Новосибирска. Сиб.фм публикует репортаж с места событий.

Гости мероприятия – первые лица города и области, крупные бизнесмены, медийные персоны. Собрание в ККК им. Маяковского – это торжественное открытие Дня города. На мероприятии состоялся концерт, где творческие коллективы спели о Новосибирске. Кроме того, десятки жителей города удостоены почетных наград. Со сцены медали и грамоты вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска Почётной грамотой награждён Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского отделения КПРФ; за значительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Новосибирской области – коллектив Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице председателя Игоря Салова. Высокого звания удостоены Николай Бирюля, возглавлявший долгие годы Областной театр кукол, и директор «Горводоканала» Юрий Похил.

Кроме того, на мероприятии презентовали глянцевый журнал АиФ-Сити –спецвыпуск к Дню города. На его страницах – интервью с выдающимися жителями Новосибирска, история города и развитие мегаполиса в цифрах и фактах.

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 2

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 3

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 4

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 5

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 6

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 7

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 8

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 9

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 10

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 11

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 12

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 13

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 14

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 15

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 16

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 17

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 18

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 19

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 20

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 21

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 22

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 23

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 24

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 25

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 26

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 27

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 28

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 29

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 30

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 31

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 32

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 33

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 34

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 35

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 36

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 37

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 38

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 39

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 40

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 41

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 42

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 43

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 44

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 45

Фото Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска 46

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Игорь Кириченко
Журналист

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