Чиновники, священники и медийные персоны. Фоторепортаж торжественного собрания в честь 131-летия Новосибирска

29 июня в ККК им. Маяковского состоялось торжественное собрание в честь 131-летия Новосибирска. Сиб.фм публикует репортаж с места событий.

Гости мероприятия – первые лица города и области, крупные бизнесмены, медийные персоны. Собрание в ККК им. Маяковского – это торжественное открытие Дня города. На мероприятии состоялся концерт, где творческие коллективы спели о Новосибирске. Кроме того, десятки жителей города удостоены почетных наград. Со сцены медали и грамоты вручили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска Почётной грамотой награждён Анатолий Локоть, первый секретарь Новосибирского отделения КПРФ; за значительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Новосибирской области – коллектив Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице председателя Игоря Салова. Высокого звания удостоены Николай Бирюля, возглавлявший долгие годы Областной театр кукол, и директор «Горводоканала» Юрий Похил.

Кроме того, на мероприятии презентовали глянцевый журнал АиФ-Сити –спецвыпуск к Дню города. На его страницах – интервью с выдающимися жителями Новосибирска, история города и развитие мегаполиса в цифрах и фактах.