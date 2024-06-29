Два жителя Новосибирской области стали миллионера после выигрыша в лотерею

Сибиряки стали богаче на 3,5 миллиона рублей. Благодаря купленным билетам один из них обогатился на 1 миллион, другому повезло чуть больше, его выигрыш составил 2,5 миллиона рублей.

Самый крупный куш сорвал пенсионер, который покупал билеты на протяжении 15 лет. За столь внушительный срок ранее такую большую сумму выиграть не удавалось.

Выигранные средства будут направлены улучшение состояния здоровья победителя и его жены.

Ранее Сиб.фм писал о том, что житель Новосибирска выиграл 30 млн руб в лотерею и улетел на Мальдивы.