Экс-мэру Анатолию Локтю вручили грамоту почетного жителя Новосибирска в День города

Глава региона Андрей Травников вручил бывшему градоначальнику Новосибирска Анатолию Локтю грамоту почётного гражданина города.

На торжественном мероприятии в честь 131-летней годовщины Новосибирска, губернатор поздравил всех жителей и гостей города с предстоящим праздником, а также наградил бывшего мэра мегаполиса Анатолия Локтя грамотой почётного гражданина города.

Экс-мэр поблагодарил главу региона, а также поздравил всех с праздником.

«Я благодарен за эту награду, считаю это очень высокая оценка не только моей деятельности, но и всей мэрии и многих других. Совершать добрые, великие дела можно было только общими усилиями», – сказал Анатолий Локоть.

Он также выразил слова поддержки новому руководству муниципалитета и пожелал им сохранить те знания и опыт которые копились годами.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибиряков с предстоящим Днем города.