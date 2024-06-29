Космонавт Анна Кикина поздравила жителей Новосибирска с Днем города

Анна Кикина поздравила жителей Новосибирска с Днем города.

Первая женщина-астронавт центра Сибири Анна Кикина в эксклюзивном интервью Сиб.фм поздравила жителей Новосибирска с Днем города.

«Я поздравляю наш с вами любимый город с наступающим днем рождения! Новосибирску желаю развития и процветания, а всем людям — хорошего и приподнятого настроения и всего самого доброго!», — поздравила Кикина.

В ходе интервью Анна рассказала, как быстро найти Новосибирск из космоса. Она отметила, что по ходу движения Международной космической станции по своей орбите город надо рассматривать по левую сторону.

«И ориентировка такая: вначале смотришь на большой ориентир — это ленточные боры Семипалатинска. И перед ними левее глаза выискивают наше Обское водохранилище в форме удлиненной капли. В его основании слева и нужно искать Новосибирск. Тут уже просматривается довольно крупный по меркам зрительного восприятия через стандартную оптику с борта город, который выглядит как два крыла бабочки. Он разделен водной артерией — рекой Обь, которая потом сразу поворачивает на север, вверх относительно направления движения полета. Бабочка — это два крыла — левый и правый берег», — говорит Кикина.

Напомним, что Сиб.фм взяли эксклюзивное интервью у первой женщины-астронавта. Кикина рассказала, чем занимается на Земле, а также о завораживающих видах из космоса.