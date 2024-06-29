Новосибирский сквер Артемьева получит несколько музыкальных зон

28 июня мэрия города презентовала новый дизайн-проекта сквера в память композитора Эдуарда Артемьева, расположенного в Заельцовском района мегаполиса. Об это сообщает BFM-Новосибирск.

Проект получил одобрение и будет реализован уже к концу 2026 года. Застройщик постарается реализовать наследие композитора и выразить его музыку в уникальных дизайнерских решениях.

Презентацию посетил сын музыканта Артемий Артемьев, как он позже сообщил, предстоящий проект ему понравился.

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