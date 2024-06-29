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общество

Рок на сцене и акробаты в небе: онлайн-репортаж празднования Дня молодёжи в парке «Арена»

Фото: Сиб.фм

Сегодня, 29 июня, Новосибирск с размахом отмечает День молодёжи. Тысячи горожан собрались в парке «Арена», где сегодня проходят множество концертов, конкурсов и соревнований. Корреспондент Сиб.фм ведет онлайн-репортаж с места событий.

В числе ключевых мероприятий: фестиваль по чир-спорту, турнир по фиджитал-баскетболу, танцевальные батлы, выступление музыкальных групп Новосибирска, фестиваль короткометражного кино, презентация молодежных движений и патриотических клубов, интерактивные площадки для детей разных возрастов и другие локации. На главной сцене состоится фестиваль КВН, шоу-программа «Истории большой страны», подведение итогов регионального конкурса «Молодежная столица Новосибирской области», выступление хедлайнера, музыкальной группы «Айвазовский оркестра».

ОБНОВЛЕНО В 15:03. На празднике также можно ознакомиться с армейской тематикой. Все желающие могут собрать и разобрать боевое оружие.

Фото Рок на сцене и акробаты в небе: онлайн-репортаж празднования Дня молодёжи в парке «Арена» 2

ОБНОВЛЕНО В 14:50. Стрит-арт художники уже успели создать несколько шедевров

Фото Рок на сцене и акробаты в небе: онлайн-репортаж празднования Дня молодёжи в парке «Арена» 3

ОБНОВЛЕНО В 14:38. Гости праздника активно участвуют в интерактивах с патриотической тематикой.

Фото Рок на сцене и акробаты в небе: онлайн-репортаж празднования Дня молодёжи в парке «Арена» 4

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Роман Чугаев
Журналист

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