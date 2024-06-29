Теплосети Новосибирска проверяют с помощью роботизированного комплекса

28 июня заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка проинспектировал ход работ по роботизированной диагностике крупной теплосети в левобережье Новосибирска. Внутритрубная диагностика — одно из нескольких мероприятий по повышению надежности теплоснабжения.

Теплосети на диагностике

Теплосеть на Троллейной в Ленинском районе исследуют неразрушающими методами при помощи роботизированного комплекса с модулями визуально-измерительного и магнитного контроля. Это способ диагностики в дополнение к гидравлическим испытаниям, но более точный.

Троллейная — одна из 13-ти основных магистралей в левобережной части города, которая проходит этим летом дополнительную проверку. Из запланированных к дополнительной диагностике 33 км— 27,5 км в левобережье. Объем проверки при помощи роботов в текущем году выше прошлогоднего примерно на порядок.

Вице-губернатор Сергей Сёмка и директор департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков посмотрели на месте, как организован процесс диагностики.

«Проверили примерно треть от плана — участки, которые подлежат ремонту и замене, составляют 15-20% от длины обследованных объектов. Соответственно планируем, что по итогам всего обследования необходимо будет отремонтировать порядка 6 км дополнительно к нашей программе замены теплосетей», — доложил о предварительных результатах директор «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

Всего в 2024 году ремонту подлежат около 70 км коммуникаций в эксплуатации СГК, из них 34 км трубопроводов подрядчики компании заменят полностью.

Директор Новосибирской теплосетевой компании Максим Рябенко пояснил принцип действия магнитного контроля — он основан на анализе магнитного поля. В местах дефектов возникает изменение амплитуды магнитного поля, система производит измерения. По результатам анализа полученной информации с помощью программного обеспечения выполняется идентификация и определяются параметры дефектов.

Особенно важно для такого города-миллионника, как Новосибирск, проводить мониторинг состояния трубопроводов основного магистрального «скелета» теплосетей, который больше всего влияет на энергетическую безопасность города, подчеркнул Сергей Сёмка. Чтобы не допустить повторения массовых отключений, разработана специальная программа повышения надежности теплоснабжения левого берега. Все мероприятия сейчас отрабатываются.

Безопасный левый берег: программа

Помимо внутритрубной диагностики Новосибирская теплосетевая компания ведет работу работа с самой схемой теплоснабжения левого берега.

«Технологически — это единая объединенная система: подпитка осуществляется с зоны ТЭЦ-3, контур ТЭЦ-2 помогает, но большого влияния не дает. Третий источник — Кировская районная котельная. Сейчас решаем вопрос, как зону левого берега разделить. Есть также мероприятия по установке датчиков в тепловые камеры, чтобы отслеживать затопления. Кроме того, будем устанавливать акустические датчики, которые помогут заранее выявлять дефекты на трубопроводах. Меняем запорную арматуру и устанавливаем регулирующие устройства в определенных точках тепловых сетей», — пояснил Дмитрий Перязев.

«Всё предпримем, чтобы масштабных проблем с теплоснабжением более не повторялось. Для этого все делается: мониторинг, разделение участков теплоснабжения, чтобы не возникало проблем с подачей ресурса у всего левобережья при дефекте на трубопроводе, регулирование на теплоисточниках, «загрубление» скорости реагирования приборов погодного регулирования у потребителей, которых порядка 25% по Новосибирску. Пятое направление — работа с управляющими компаниями, в частности — тренировка, которую мы проведем в августе», — подчеркнул Сергей Сёмка в разговоре с прессой.